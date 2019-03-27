На юго-западе Москвы эвакуировали школу из-за звонков о минировании

На юго-западе Москвы ученики и сотрудники школы №1103 в среду, 27 марта, были эвакуированы из-за звонков о минировании. Об этом РБК сообщили в столичном департаменте образования со ссылкой на директора школы Валерия Дашко.

«Мы в оперативном порядке эвакуировали около 1400 учащихся и 100 сотрудников организации в соседние образовательные учреждения, где учебный процесс продолжится в штатном режиме», — заявили в департаменте. Здание школы обследовали сотрудники правоохранительных органов.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве РБК уточнили, что полицейские не обнаружили в школе опасных предметов. Отмечается, что устанавливается личность человека, который предоставил ложные данные.

По данным «РИА Новости», это уже третья эвакуация школы за последние 10 дней. После поступления информации о взрывных устройствах людей выводили из здания в понедельник, 18 марта, и в пятницу, 22 марта.