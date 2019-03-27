При взрыве в Стокгольме пострадали несколько человек

При взрыве в Стокгольме пострадали несколько человек

На западе Стокгольма в ночь на 27 марта произошел взрыв, в результате которого пострадали несколько человек. Об этом сообщает газета Aftonbladet со ссылкой на полицию.

«Несколько человек находятся в состоянии шока, один человек получил тяжелую травму из-за осколка стекла», — заявил представитель полиции Фредерик Андерссон. Как сообщает Expressen, двоих пострадавших доставили в больницу с легкими ранениями.

В результате взрыва были повреждены фасады расположенных неподалеку зданий, в том числе отеля, и несколько стоящих вблизи автомобилей.

Причины произошедшего пока не установлены, полиция проводит расследование.