Трамп продлил действие введенного Обамой режима ЧП из-за киберугроз

Президент США Дональд Трамп продлил на год режим чрезвычайного положения из-за «умышленных вредоносных действий в киберпространстве», введенный его предшественником Бараком Обамой. Указ опубликован на сайте Белого дома.

Отмечается, что для внешней политики и экономики США подобные действия «представляют угрозу национальной безопасности».

«В этой связи я счел необходимым продолжить режим чрезвычайного положения, объявленного в исполнительном указе 13694», — говорится в заявлении Трампа.

Указ о введении чрезвычайного положения в стране был подписан 1 апреля 2015 года 44-м президентом США Бараком Обамой.

В январе текущего года продлил режим ЧС из-за ситуации на Ближнем Востоке.



