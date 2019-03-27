Роскомнадзор не обнаружил нарушений у визового центра VFS

Роскомнадзор ​не выявил нарушений в деятельности международного визового центра VFS (ООО «ВиЭф Сервисес») по итогам проверки организации. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Экспресс-проверка визового центра проводилась после публикаций в СМИ о работе его филиалов в России. В ведомстве пояснили, что деятельность компании является предметом международных соглашений о визовой поддержке и ведется на основании заключенных с дипломатическими миссиями договоров, в то время как российское законодательство предусматривает правовые основания для такого рода обработки персональных данных.

Со стороны VFS Роскомнадзору была предоставлена необходимая информация о том, как обеспечивается информация и безопасность обработки персональных данных россиян, а также информация о местонахождении баз данных на территории России.

Отмечается, что, в основном, трансграничная передача данных граждан России осуществляется в страны, обеспечивающие адекватную защиту персональных данных. Таким образом, в деятельности компании не выявлены факты, свидетельствующие о нарушении прав и законных интересов российских граждан в сфере персональных данных.

Компания VFS Global занимается аутсорсингом и оказывает технологические услуги правительствам и дипломатическим миссиям. В России компания предоставляет услуги дипломатическим миссиям 27 стран в 59 городах страны.