СМИ сообщили о госпитализации режиссера «Ассы» Сергея Соловьева

Народного артиста России, кинорежиссера Сергея Соловьева госпитализировали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в его окружении, а также Telegram-канал Mash.

«В последнее время у Сергея Александровича было много перелетов, связанных с показами его фильмов, это привело к переутомлению», — сказал источник агентства. По его словам, угрозы жизни, как считают врачи, нет, Соловьева обследуют.

По данным Mash, Соловьева госпитализировали «в крайне тяжелом состоянии»: из-за язвы желудка у него началось внутреннее кровотечение, его прооперировали.

Соловьев является создателем фильмов «Асса», «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви» и «Дом под звездным небом». В настоящий момент он преподает во ВГИКе. В 2019 году в Москве начал работать Театр-студия САС под руководством Соловьева.