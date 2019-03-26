Путин назвал слухами планы о замене музыкальных школ на худкружки

Путин назвал слухами планы о замене музыкальных школ на худкружки

Власти не планируют преобразовывать музыкальные школы в художественные кружки, заявил президент Владимир Путин на вручении премий молодым деятелям культуры и за произведения для детей. Об этом пишет ТАСС, видеозапись слов президента опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Во время неформального общения после торжественной церемонии тему затронул главный дирижер Ростовского академического симфонического оркестра Валентин Урюпин. Путин переадресовал вопрос министру культуры Владимиру Мединскому, который сообщил, что «таких планов нет».

Президент отметил, что ​преобразование школ в кружки не даст ничего хорошего для российской культуры. «Это слухи. Не беспокойтесь», — заключил Путин.