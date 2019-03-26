Медведев сообщил о планах по финансированию строительства Амурского ГПЗ

Бюджет проекта Амурского газоперерабатывающего завода (Амурского ГПЗ) составит порядка €19 млрд, треть этой суммы инвестирует «Газпром» сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщает корреспондент РБК.

«Бюджет проекта очень большой — порядка €19 млрд, треть этих средств инвестирует «Газпром», остальное должен предоставить пул российских, китайских и европейских кредиторов», — сказал премьер. По его словам, ВЭБ.РФ планирует инвестировать €1,5 млрд.

«Ожидается, что новый завод будет крупнейшим в мире по производству гелия, вторым по объему переработки газа, обеспечит необходимое качество метана», — указал Медведев.

В феврале 2018 года «Сибур» и «Газпром» заключили предварительный договор, фиксирующий ключевые условия поставки этана с Амурского ГПЗ на Амурский газохимический комплекс. Согласно документу, «Газпром» будет ежегодно поставлять около 2 млн т этановой фракции на Амурский ГХК.