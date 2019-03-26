Суд в Чехии приговорил напавшего с ножом на теннисистку Квитову к 8 годам

Суд в Чехии приговорил напавшего с ножом на теннисистку Квитову к 8 годам

Суд в Брно приговорил Радима Зондру, ранившего ножом чешскую теннисистку Петру Квитову, к восьми годам тюрьмы. Об этом сообщает Radio Praha.

Как отметила судья, показания Квитовой стали решающими для приговора. По словам теннисистки, злоумышленник выдал себя за сотрудника коммунальных служб и проник в ее дом, после чего напал на нее с ножом. Спортсменка получила рану левой руки, из-за чего ей пришлось сделать операцию.

Нападение произошло в декабре 2016 года. Преступник забрал из дома Квитовой 5 тыс. чешских крон (около 12 тыс. руб.) и скрылся. Спортсменка смогла вернуться на корт в мае 2017 года, тогда она приняла участие в Открытом чемпионате Франции.

Квитова является двукратной победительницей Уимблдона, а также бронзовым призером Олимпийских игр в Рио.