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Apple $197 (+2,65%) прогноз Morgan Stanley к 30.01.20 Купить
Alibaba $245 (+37,08%) прогноз BNP Paribas к 01.02.20 Купить
BlackRock $485 (+14,83%) прогноз UBS к 12.02.20 Купить
Dollar General $133 (+11,53%) прогноз BMO Capital Markets к 14.03.20 Купить
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Суд в Чехии приговорил напавшего с ножом на теннисистку Квитову к 8 годам

Суд в Брно приговорил Радима Зондру, ранившего ножом чешскую теннисистку Петру Квитову, к восьми годам тюрьмы. Об этом сообщает Radio Praha.

Как отметила судья, показания Квитовой стали решающими для приговора. По словам теннисистки, злоумышленник выдал себя за сотрудника коммунальных служб и проник в ее дом, после чего напал на нее с ножом. Спортсменка получила рану левой руки, из-за чего ей пришлось сделать операцию.

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Нападение произошло в декабре 2016 года. Преступник забрал из дома Квитовой 5 тыс. чешских крон (около 12 тыс. руб.) и скрылся. Спортсменка смогла вернуться на корт в мае 2017 года, тогда она приняла участие в Открытом чемпионате Франции.

Квитова является двукратной победительницей Уимблдона, а также бронзовым призером Олимпийских игр в Рио.

Теги: тюрьма, теннис, нападение, Чехия
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