МВД предложило лишать наркозависимых водительских прав

Министерство внутренних дел России предложило запретить людям, страдающим наркозависимостью, водить автомобили. Также их хотят лишить права работать на опасных производствах. Об этом на заседании комитета по безопасности Совета федерации заявил заместитель главы МВД Игорь Зубов, сообщают «РИА Новости».

«Во многих государствах лица, больные наркоманией, лишаются права работать на таких (вредных и опасных. — РБК) производствах и права управления транспортными средствами. Сейчас мы получим эту информацию от первоисточников. И будем с нашими коллегами обсуждать, возможно ли применение этого опыта в России», — рассказал Зубов.

По статистике МВД, за январь—февраль 2019 года было выявлено 32,9 тыс. преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Это на 3,6% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Сотрудниками органов правопорядка за этот период было изъято более 18 килограммов наркотических средств.