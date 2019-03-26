РФС проверит сообщения о домогательствах тренера фарм-клуба женского ЦСКА

Российский футбольный союз (РФС) проведет собственное расследование информации о домогательствах к игрокам фарм-клуба женского ЦСКА СКА УОР. Об этом РБК заявили в пресс-службе РФС.

«Российский футбольный союз в курсе появившихся публикаций в российских СМИ о домогательствах», — подчеркнули в союзе.

Ранее Telegram-канал Baza и «Комсомольская правда» сообщили, что две 19-летние футболистки клуба обвинили в домогательствах тренера Михаила Адылова и его отца, замдиректора по спорту Станислава Адылова. В разговоре с замдиректора клуба по воспитательной работе девушки заявили, что Адыловы в течение двух лет неоднократно делали игрокам предложения интимного характера. По данным изданий, футболистки решили рассказать о происходящем после того, как Адылов-младший прислал им свою интимную фотографию. По сообщению «КП», информация о произошедшем направлена в Минспорта, а оба Адылова были уволены.

Baza также опубликовала аудиозапись разговора, как утверждается, с Михаилом Адыловым. Он отверг обвинения и заявил, что фотография, о которой шла речь, ​ действительно существует, однако он не знает, как она попала к футболисткам. Адылов предположил, что его аккаунт мог быть взломан.

«Информация о возможных неправомерных действиях в отношении студенток Училища олимпийского резерва в соответствии с законом была направлена в правоохранительные органы. По итогам проверки будет дана оценка достоверности [информации], — заявил РБК министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков. — Тренер, о котором идет речь, в Училище олимпийского резерва не работает».