СМИ узнали об угрозе технического поражения Украины в матчах Евро-2020

Футбольная сборная Украины может потерять очки, набранные в первых двух матчах квалификации чемпионата Европы 2020 года. Речь идет о встречах с Люксембургом (2:1) и Португалией (1:1). Об угрозе технического поражения для Украины сообщило издание Maisfutebol.

По его данным, Федерация футбола Украины нарушила правила при натурализации нападающего Джуниора Мораеса. Мораес в марте 2019 года получил украинский паспорт, на Украине он прожил четыре года и 8 месяцев и выступал за донецкий «Металлург» и киевское «Динамо».

Согласно правилам ФИФА выступать за национальную сборную он может, если прожил в стране беспрерывно пять лет, родился на территории этой страны или там родились его родители либо их родители.​

По информации Maisfutebol, ФИФА может присудить сборной Украины технические поражения в матчах с Португалией и Люксембургом, в обеих встречах участвовал Мораес.

Сейчас у сборной Украины четыре очка, она занимает первое место в группе В, при техническом поражении она потеряет два очка.