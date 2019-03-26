Во Внуково уволили кинолога из-за издевательств над собакой

Во Внуково уволили кинолога из-за издевательств над собакой

Во Внуково уволили мучившего собаку сотрудника службы безопасности аэропорта, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе.

«Сотрудник уволен», — сказала собеседница агентства.

Вечером 25 марта в полицию обратились очевидцы, утверждавшие, что во Внуково около отеля одетый в камуфляж мужчина избивал ногами и душил поводком служебного пса, писало агентство «Москва».

По данным источника агентства в правоохранительных органах, личность мужчины была установлена. Им оказался 33-летний специалист-кинолог службы авиационной безопасности аэропорта. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.

По факту происшествия проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.