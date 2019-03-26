Ратуши в нескольких городах Германии эвакуировали из-за писем о бомбах

Анонимные электронные письма о заложенных бомбах получили городские ратуши в по крайней мере в семи городах Германии. После этого они были эвакуированы. Об этом сообщает Die Welt со ссылкой на немецкую полицию. Письма пришли на официальные электронные почтовые ящики мэрий.

Инциденты произошли в Аугсбурге, Нойнкирхене, Кайзерслаутерне, Хемнице, Гёттингене, Хайльбронне и Рендсбурге. Как сообщает Augsburger Allgemeine, только в Аугсбурге из здания мэрии были эвакуированы около 500 сотрудников. Полицейские кинологи осмотрели здание, взрывных устройств обнаружено не было.

В последние несколько недель из-за анонимных писем о бомбах по всей Германии было эвакуировано более 100 учреждений. Берлинская прокуратура подозревает в электронном терроризме ультраправые экстремистские группировки.