В Туле боевая машина десанта столкнулась с внедорожником

В Туле боевая машина десанта столкнулась с внедорожником

В Туле произошло столкновение боевой машины десанта (БМД) и внедорожника, сообщили РБК в пресс-службе УМВД по Тульской области.

Инцидент произошел вечером 25 марта. В результате никто не пострадал. В МВД, а также в пресс-службе администрации Тулы не смогли оперативно ответить РБК, как военная техника оказалась на городской улице и куда она направлялась.

На странице в Instagram, посвященной происшествиям в Туле, опубликовано видео с места аварии. Судя по кадрам, БМД врезалась во внедорожник сзади.

Видео: tula.chp / Instagram

БМД — гусеничные плавающие авиадесантируемые машины, которые используются ВДВ. В городе расположен штаб 106-й воздушно-десантной Тульской дивизии, созданной во время Великой Отечественной войны.