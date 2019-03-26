Сыгравшего в «Пиратах XX века» Дзтиева похоронят во Владикавказе

Сыгравшего в «Пиратах XX века» Дзтиева похоронят во Владикавказе

Во Владикавказе 26 марта пройдут похороны народного артиста Северной Осетии Лактемира Дзтиева. Об этом РБК сообщили в Северо-Осетинском государственном академического театре им. В.Тхапсаева.

Актер скончался 24 марта. Ему было 67 лет. Причиной смерти стал разрыв тромба.

Лактемир Дзтиев окончил осетинскую студию Театрального института имени Бориса Щукина. Он сыграл в фильмах «Пираты ХХ века», «Хрусталев, машину!», «Август. Восьмого», «Голос матери», «Буйный Терек» и «Волшебная папаха».

С 1980 года он играл в Северо-Осетинском государственном академическом театре имени Тхапсаева. Также он был солистом мужского хора национальной песни филиала Мариинского театра и камерного хора «Арион».



