Президент Мексики потребовал от Испании извиниться за конкистадоров

Президент Мексики ​Андрес Мануэль Лопес Обрадор потребовал от властей Испании и Ватикана признать преступления, совершенные конкистадорами при покорении существовавших на территории современной Мексики государств индейцев.

«В это время были убиты тысячи людей, одна культура была навязана другой, одна цивилизация восторжествовала над другой вплоть до ее полного исчезновения, католические храмы строились поверх разрушенных храмов доиспанского времени», — заявил Обрадор, выступая в городе Сентла, стоящем там, где 500 лет назад, в 1519 году, отряд конкистадоров под командованием Эрнана Кортеса разбил войско местных индейцев.

Обрадор сказал, что уже направил королю Испании Филиппу VI и папе римскому Франциску письма с призывом признать обиды, нанесенные коренным народам Мексики.

По словам президента Мексики, необходимо признать ошибки прошлого, а не скрывать их.

«Лучше признать, что были злоупотребления, что были допущены ошибки, лучше попросить прощения и, таким образом, объединиться на пути к историческому примирению. Об этом мы просим и короля Испании, и папу Франциска», — сказал Обрадор. По его словам, соглашение о примирении могло бы быть подписано в 2021 году, в год 500-летия захвата Кортесом столицы государства ацтеков Теночтитлана.​