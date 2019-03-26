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BlackRock $485 (+16,16%) прогноз UBS к 12.02.20 Купить
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Роднина ответила на идею переименовать названную в ее честь школу Еревана

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала агентству «Русарминформ» инициативу членов Совета старейшин Еревана переименовать школу по фигурному катанию, названную в ее честь.

«Это не школа носит мое имя, а каток, который был построен за счет Российской Федерации — миллионы средств, которые пришли исключительно из России», — заявила она. По словам фигуристки, это первое спортивное сооружение, которое было построено на территории Армении за последние двадцать с лишним лет.

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Она добавила, что спокойно отнесется к переименованию, однако ей будет обидно за людей, «вложивших душу и сердце» в строительство. «Это их право, я сделала то, что я сделала. Называйте [школу] как угодно, Христа ради. Как корабль назовешь, так он и поплывет», — сказала Роднина.

Инициатива о переименовании школы по фигурному катанию в Ереване, названной в честь Родниной, появилась, после того как депутат в феврале посетила Баку. Там, как сообщает «Русарминформ», она приняла участие в шествии, приуроченном к 27-й годовщине событий в городе Ходжалы.

«Я принимала участие в шествии в память о тех трагедиях, которые были двадцать с лишним лет назад <...>. Это не значит, что это против кого-то. Мы вообще не дружим с кем-то против кого-то», — пояснила Роднина.

В ночь на 26 февраля 1992 года во время Карабахской войны армянские вооруженные формирования штурмовали город Ходжалы, из которого азербайджанскими силами велся обстрел Степанакерта. По данным международной неправительственной организации Human Rights Watch, жертвами атаки стали не менее 161 человека. По версии азербайджанских властей, во время штурма погибли 613 человек, еще 487 пострадали.

Теги: Ирина Роднина, Ереван, фигурное катание, переименование
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