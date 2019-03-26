Роднина ответила на идею переименовать названную в ее честь школу Еревана

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала агентству «Русарминформ» инициативу членов Совета старейшин Еревана переименовать школу по фигурному катанию, названную в ее честь.

«Это не школа носит мое имя, а каток, который был построен за счет Российской Федерации — миллионы средств, которые пришли исключительно из России», — заявила она. По словам фигуристки, это первое спортивное сооружение, которое было построено на территории Армении за последние двадцать с лишним лет.

Она добавила, что спокойно отнесется к переименованию, однако ей будет обидно за людей, «вложивших душу и сердце» в строительство. «Это их право, я сделала то, что я сделала. Называйте [школу] как угодно, Христа ради. Как корабль назовешь, так он и поплывет», — сказала Роднина.

Инициатива о переименовании школы по фигурному катанию в Ереване, названной в честь Родниной, появилась, после того как депутат в феврале посетила Баку. Там, как сообщает «Русарминформ», она приняла участие в шествии, приуроченном к 27-й годовщине событий в городе Ходжалы.