«Яндекс» запустил сервис для готовки дома на базе «Партии еды»

Компания «Яндекс» объявила о запуске сервиса доставки наборов продуктов, предназначенных для готовки на домашних кухнях. Сервис, созданный на базе приобретенного в октябре 2018 года проекта «Партия еды», получил название «Яндекс.Шеф».

Новый сервис ориентирован на тех, кто предпочитает не готовые блюда из ресторанов и кафе, а еду, приготовленную своими руками. Для удобства к заранее расфасованным наборам продуктов будут прикладывать рецепты блюд, которые из них можно приготовить. Пользователю останется только выбрать нужный вариант на сайте или в мобильном приложении или оформить подписку.

По словам руководителя «Яндекс.Шефа» и сооснователя «Партии еды» Михаила Перегудова, новый сервис позволит экономить не только время (за счет отказа от походов в продовольственные магазины), но и деньги, так как при заказе онлайн очищенные от наценок на рекламу, упаковку, аренду помещений и т.д. продукты будут обходиться дешевле.​​

По данным опроса «РБК Исследования рынков» (проводился в июле 2018 года), клиентами сервисов доставки продуктов с рецептами являются лишь 4% россиян, тогда как опыт покупки продуктовых наборов имеют 5,1% респондентов. Как отмечают аналитики, бизнес-модель подобных проектов предполагает риск «недолговечности отношений с клиентами»: последние, получив опыт готовки, нередко отказываются от подписки.