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BlackRock $485 (+16,16%) прогноз UBS к 12.02.20 Купить
Dollar General $133 (+11,53%) прогноз BMO Capital Markets к 14.03.20 Купить
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Технологии и медиа ,  
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«Яндекс» запустил сервис для готовки дома на базе «Партии еды»

Компания «Яндекс» объявила о запуске сервиса доставки наборов продуктов, предназначенных для готовки на домашних кухнях. Сервис, созданный на базе приобретенного в октябре 2018 года проекта «Партия еды», получил название «Яндекс.Шеф».

Новый сервис ориентирован на тех, кто предпочитает не готовые блюда из ресторанов и кафе, а еду, приготовленную своими руками. Для удобства к заранее расфасованным наборам продуктов будут прикладывать рецепты блюд, которые из них можно приготовить. Пользователю останется только выбрать нужный вариант на сайте или в мобильном приложении или оформить подписку.

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По словам руководителя «Яндекс.Шефа» и сооснователя «Партии еды» Михаила Перегудова, новый сервис позволит экономить не только время (за счет отказа от походов в продовольственные магазины), но и деньги, так как при заказе онлайн очищенные от наценок на рекламу, упаковку, аренду помещений и т.д. продукты будут обходиться дешевле.​​

По данным опроса «РБК Исследования рынков» (проводился в июле 2018 года), клиентами сервисов доставки продуктов с рецептами являются лишь 4% россиян, тогда как опыт покупки продуктовых наборов имеют 5,1% респондентов. Как отмечают аналитики, бизнес-модель подобных проектов предполагает риск «недолговечности отношений с клиентами»: последние, получив опыт готовки, нередко отказываются от подписки.

«Усложняет работу игроков и активно растущий рынок интернет-торговли продуктами питания, — отмечают аналитики. — Выход FMCG-сетей в онлайн предоставляет покупателям доступ к широкому ассортименту продуктов с возможностью их доставки на дом, что в некоторой степени снижает ценность проектов по доставке наборов с рецептами». Вероятным сценарием развития кулинарных сервисов может стать расширение их предложения в сторону уже доставки готовых блюд.

Сервисы доставки наборов продуктов для приготовления ужина начали развиваться в России несколько лет назад. В 2012 году запустился проект «Шефмаркет», в 2013 году — «Дома вкуснее», в 2014 году — Elementaree, а также «Партия еды». За несколько лет существования «Шефмаркет» привлек $13,1 млн инвестиций, по данным Crunchbase. Среди инвесторов — японская корпорация Mitsui & Co и AddVenture. В конце 2017 года инвесткомпания «Эльбрус Капитал» приобрела миноритарную долю в «Шефмаркете». Сумма сделки не раскрывалась.

Elementaree привлек $3 млн от партнера фонда Sun Capital Алексея Менна, управляющего партнера Bright Capital Бориса Рябова, инвестиционного директора UFG Private Equity Ильи Огая, основателя инвестфонда «Авенир» Бориса Жилина, старшего вице-президент разработчика программного обеспечения Veeam Software Антона Антича.

Помимо указанных компаний доставку продуктов питания, заказанных онлайн, развивают продуктовые ретейлеры «Утконос», «Азбука вкуса», «Перекресток», «Ашан», «О`кей» и др. Кроме того, об интересе к сегменту продуктов питания заявляли крупные маркетплейсы, например, AliExpress.

Общий объем фудтех-рынка (включает в себя такие сегменты, как доставка еды из ресторанов, продуктов из магазинов, наборов продуктов с рецептами по их приготовлению) в России составляет порядка $1,4 млрд, оценивал Rusbase партнер фонда Target Global Александр Фролов. Доля проникновения онлайн-сервисов в сегменте продуктов в России пока составляет менее 1%, тогда как в Великобритании — 7%, а в США — порядка 3%.

Теги: доставка еды, «Яндекс»
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