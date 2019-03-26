В торговом центре в Баку произошел пожар

В Баку произошел пожар в ​торговом центре «Диглас», сообщает агентство ​Trend.

Отмечается, что горит один из магазинов ТЦ. По данным агентства, огонь распространился до четвертого этажа. К месту ЧП направлены более 10 пожарных расчетов.

Издание Report.az отмечает, что в ТЦ проводили эвакуацию. Уточняется, что несколько человек госпитализированы. Опасность перекидывания огня на соседний жилой дом ликвидирована.

Видео: trend.az

На сайте МЧС Азербайджана отмечается, что на горячую линию поступила информация о пожаре в Низаминском районе города, где расположены торговые и другие объекты. Уточняется, что в тушении задействован вертолет.