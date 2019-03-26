Росреестр ответил на сообщения об обысках в Ингушетии

Росреестр ответил на сообщения об обысках в Ингушетии

В пресс-службе Росреестра заявили РБК, что информация об обысках в управлении по Республике Ингушетия не соответствует действительности.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах рассказал, что сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России проводят проверку в управлении Росреестра по Ингушетии.

Собеседник отмечал, что причиной стало обращение главы региона Юнус-Бека Евкурова о возможных нарушениях при оформлении земельных участков и недвижимости, которые располагаются вдоль дороги «Кавказ».

Источник также сообщил, что выемки документов прошли в фонде социального страхования в Магасе. По его словам, это могло быть связано с фиктивными отчетами для компенсации расходов соцстрахования, что могло привести к хищению бюджетных средств с 2017 года по 2019 год.