Умер фронтмен группы Walker Brothers Скотт Уокер

Бывший фронтмен группы The Walker Brothers Скотт Уокер умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщила его звукозаписывающая компания 4AD в Twitter.

«С большой грустью мы объявляем о смерти Скотта Уокера. Ему было 76 лет. У него остались дочь Ли, внучка Эмми-Ли и партнерша Беверли», — указано в сообщении.

Уокер стал популярным в 1960-х годах, будучи вокалистом группы из Лос-Анджелеса The Walker Brothers. Их хитами стали песни The Sun Ain’t Gonna Shine и Make it Easy on Yourself. Ноэл Скотт Энгел родился в 1943 году в семье геолога из Огайо. Он начал свою музыкальную карьеру с басиста. Присоединившись с The Walker Brothers, он сменил имя на Скотт Уокер. Группа подписала контракт с Mercury Records в 1965 году, после чего переехала в Великобританию.

Вскоре Уокер покинул группу и начал карьеру сольного исполнителя. Он выпустил серию альбомов. Через 10 лет музыканты The Walker Brothers собрались вновь. В 1978 году они выпустили альбом Nite flights — смесь треков Walker Brothers и сольных песен Уокера.

Он также писал саундтреки к фильмам. Например, для «Ядовитого дела» с Изабель Аджани. В 1999 году он написал партитуру для фильма «Пола X» Лео Каракса, в котором снимались Гийом Депардье и Катрин Денев.