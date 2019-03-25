Социологи узнали о готовности половины россиян голосовать через интернет

Почти половина россиян заявила о готовности голосовать удаленно — через интернет. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМа.

Каждый второй опрошенный (48%) выразил готовность проголосовать через интернет, если ему представится такая возможность. При этом наиболее положительно данную идею восприняли россияне с высшим и неоконченным высшим образованием (54%), россияне в возрасте от 18 до 24 лет (67%), а также те, кто пользуются интернетом каждый день (57%).

Несмотря на это, вторая половина опрошенных (50%) высказалась против удаленного голосования. Среди них наиболее активно выражали свое несогласие люди старше 60 лет (63%), лица со средним образованием (55%) и те, кто не пользуются интернетом (72%). Из них 75% предполагают возможность мошенничества при интернет-голосовании, еще 25% не верят в техническую надежность, еще 17% не верят в сохранение анонимности.

Так, по данным социологов, с 2008 года заметно выросла доля тех, кто считают необходимым разрешить голосование через интернет — с 34% до 47%.​ Тем не менее до сих пор большая часть россиян предпочтут отдать свой голос на бумажном носителе.