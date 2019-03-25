В одной из школ на западе Москвы девятиклассники избили семиклассника

В одной из школ на западе Москвы девятиклассники избили семиклассника

В одной из школ в московском районе Кунцево два девятиклассника избили подростка. Об этом РБК рассказал источник в ГУ МВД по Москве, информацию подтвердил источник в территориальном отделе полиции.

Инцидент произошел в минувшую пятницу, 22 марта. В тот день в отделение полиции обратилась женщина, которая заявила, что ​ее сын — ученик 7-го класса школы «КФКС Спарта» — получил тупую травму живота и у него диагностировали разрыв селезенки.

По словам собеседников, подростка доставили в Детскую городскую клиническую больницу № 9 имени Г.Н. Сперанского. Сам пострадавший уверяет, что получил травмы при падении.

На следующий день, 23 марта, полиция задержала двоих учеников девятого класса этой школы. «Они признались, что еще 12 марта избили семиклассника», — отметил собеседник.

Позже в Следственном комитете сообщили, что конфликт между подростками возник «на почве ревности»: двое 16-летних юношей избили ранее знакомого им 14-летнего подростка около жилых домов по улице Кастанаевской.