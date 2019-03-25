В одной из школ на западе Москвы девятиклассники избили семиклассника

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 64,40 -0,27 EUR Бирж. 72,86 -0,21 Brent 67,02 0,48% USD Нал. 64,99 64,05 EUR Нал. 73,60 72,46 USD ЦБ 64,50 0,73 EUR ЦБ 72,92 0,33 EUR/USD 1,1316 0,0020 BTC/USD Бирж. 4 046,00 4,60 IMOEX 2 496,49 0,15% RTSI 1 221,68 0,68% DJIA 25 502,32 -1,77% Nasdaq 7 642,67 -2,50%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Dollar General $133 (+13,34%) прогноз BMO Capital Markets к 14.03.20 Купить
Norfolk Southern $200 (+12,47%) прогноз Barclays Capital к 13.03.20 Купить
Евро/Рубль ₽72,71 (-0,21%) прогноз Альпари к 01.04.19 Купить
Яндекс ₽3 177,24 (+39,72%) прогноз Sova capital к 13.03.20 Купить
Apple $225 (+19,75%) прогноз Argus Research к 19.03.20 Купить
Dollar General $133 (+13,34%) прогноз BMO Capital Markets к 14.03.20 Купить
Norfolk Southern $200 (+12,47%) прогноз Barclays Capital к 13.03.20 Купить
Евро/Рубль ₽72,71 (-0,21%) прогноз Альпари к 01.04.19 Купить
Яндекс ₽3 177,24 (+39,72%) прогноз Sova capital к 13.03.20 Купить
Apple $225 (+19,75%) прогноз Argus Research к 19.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 26 марта
USD ЦБ: 64,5 (+0,73) Quote, 12:16
Курс евро на 26 марта
EUR ЦБ: 72,92 (+0,33) Quote, 12:16
Замгенпрокурора Владимир Малиновский попал в реанимацию Общество, 12:41 В США обнаружили следы средства от сорняков в вине и пиве Партнерский материал, 12:39 В ДТП с участием Gelandewagen в Москве погибли два человека Общество, 12:36 В одной из школ на западе Москвы девятиклассники избили семиклассника Общество, 12:29 10 млн пользователей получили доступ к токену Tron Крипто, 12:26 «ЭР-Телеком Холдинг» вложит ₽13 млрд в модернизацию сети Технологии и медиа, 12:19 Как справиться с переутомлением и перезагрузиться Спецпроект РБК PINK, 12:16 Россия направила Польше запрос о выдаче экс-совладельца «Зимней вишни» Общество, 12:10 Акции ТМК подорожали на 13% после новости о продаже американской «дочки» Бизнес, 12:06 Акция памяти жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Фоторепортаж Общество, 12:03  Магазины смогут сэкономить на электричестве по примеру заводов Дерипаски Бизнес, 12:02 Выходи на поле: где поиграть в футбол с друзьями на выходных РБК и Футболер, 11:59 Стартап в помощь прорабу: какие инновации используют строители Pro, 11:56 Прибывший в Аргентину король Испании час не мог выйти из самолета Общество, 11:52
Общество ,  
0 
В одной из школ на западе Москвы девятиклассники избили семиклассника

В одной из школ в московском районе Кунцево два девятиклассника избили подростка. Об этом РБК рассказал источник в ГУ МВД по Москве, информацию подтвердил источник в территориальном отделе полиции.

Инцидент произошел в минувшую пятницу, 22 марта. В тот день в отделение полиции обратилась женщина, которая заявила, что ​ее сын — ученик 7-го класса школы «КФКС Спарта» — получил тупую травму живота и у него диагностировали разрыв селезенки.

По словам собеседников, подростка доставили в Детскую городскую клиническую больницу № 9 имени Г.Н. Сперанского. Сам пострадавший уверяет, что получил травмы при падении.

На следующий день, 23 марта, полиция задержала двоих учеников девятого класса этой школы. «Они признались, что еще 12 марта избили семиклассника», — отметил собеседник.

Позже в Следственном комитете сообщили, что конфликт между подростками возник «на почве ревности»: двое 16-летних юношей избили ранее знакомого им 14-летнего подростка около жилых домов по улице Кастанаевской.

«В ходе избиения умышленно нанесли последнему не менее десяти ударов ногами в область туловища, в том числе в область живота, чем причинили мальчику множественные телесные повреждения», — говорится в сообщении Главного следственного управления СКР по Москве.

В связи со случившимся, в следственном управлении ГСУ СКР по Москве возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 111 УК России (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). С двоих обвиняемых взяты подписки о невыезде и надлежащем поведении.

РБК направил запрос в департамент образования и науки Москвы. В приемном отделении ГБУЗ «ДГКБ № 9 им. Г. Н. Сперанского ДЗМ» отказались ответить на вопросы РБК.

В колледже физической культуры и спорта «Спарта» сообщили РБК, что от сотрудников правоохранительных органов и родственников пострадавшего мальчика пока не поступала информация о драке.

«Ученик 7 класса — это наш ученик, ученики 9 класса — это не наши ученики. У нас никаких подробных данных нет, потому что к нам из полиции никаких сведений не поступало. Мы знаем, что семиклассник лежит в больнице. Он никому не говорил, что его избили, он говорил, что упал сам. Он уже больше недели лежит в больнице», — пояснили в колледже.

Теги: Москва
Материалы по теме
МВД сообщило о массовой драке около бизнес-центра в Москве
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter