Рядом с Домодедово построят торговый центр площадью более 1 млн кв. м

Рядом с Домодедово построят торговый центр площадью более 1 млн кв. м

В рамках реализации проекта «Аэротрополис ДМЕ» рядом с аэропортом Домодедово до конца 2023 года будет построен торговый комплекс площадью свыше 1 млн кв. м.

​​«Домодедово и строительная компания «Капитал Рост» пришли к соглашению о строительстве центра оптово-розничной торговли площадью более миллиона квадратных метров», — говорится в поступившем в РБК сообщении аэропорта

Бюджет проекта оценивается примерно в 65 млрд руб., завершить строительство комплекса, включающего в себя торгово-выставочные и офисные центры, конференц-залы, таможенный склад и многоуровневые и плоскостные парковки, планируется до конца 2023 года.

«Центр оптово-розничной торговли на сегодняшний день является крупнейшим проектом, реализуемым в рамках «Аэротрополиса DME», — уникального в России аэропорта-города», — говорится в сообщении аэропорта.

Общая площадь земель, зарезервированных для проекта «Аэротрополис ДМЕ» оценивается в 7 тыс. гектаров, площадь торгового кластера, как отмечается на сайте аэропорта, составляет примерно 71 гектар. В этой зоне, расположенной в непосредственной близости к трассе А-105 (в 11 км от Москвы и 11 км от аэропорта), планируется строить гипермаркеты (DIY, туризм, продуктовый сегмент, ретейл), торговые павильоны и пункты общественного питания, технопарк и парковки.