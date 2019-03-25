Беглов уволил главу жилищного комитета Петербурга из-за уборки снега

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов отправил в отставку председателя городского жилищного комитета Валерия Шияна. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте петербургской администрации.

Его уволили «за многочисленные нарушения по обеспечению уборки внутриквартальных территорий города в зимний период 2018–2019 годов и неудовлетворительный капитальный ремонт фасадов зданий в исторической части Санкт-Петербурга».

Документы о допущенных Шияном нарушениях власти Санкт-Петербурга передали в правоохранительные органы.

В середине февраля со своих постов за плохую уборку улиц от снега и льда Беглов уволил глав Фрунзенского, Василеостровского, Красносельского и Центрального районов Петербурга. Особенно врио губернатора возмути​ла трехметровая сосулька над аркой на Тамбовской улице, где располагается Дом ветеранов.