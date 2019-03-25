В Якутии возбудили дело о незаконной продаже кислорода

В Якутии возбудили дело о незаконной продаже кислорода

В Якутии возбудили уголовное дело по факту незаконного производства и сбыта кислорода. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Согласно сообщению, ООО «Витор» производил лекарственное средство «Кислород медицинский газообразный» и сбывал его медучреждениям. Так, по пяти госконтрактам кислород поступал в НПЦ «Фтизиатрия» и «Республиканская больница №2 — Центр экстренной медицинской помощи». Всего за газ медучреждения заплатили 1,9 млн руб.

Сведения о регистрации отсутствовали в госреестре лекарств Минздрава, в связи с чем его реализация является незаконной.

По итогам проведенной проверки следователи завели уголовное дело по ч. 1 ст. 238.1 УК (незаконные производство, сбыт незарегистрированных лекарственных средств или медицинских изделий, совершенные в крупном размере).​