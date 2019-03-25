На севере Швеции в ходе учений погиб военнослужащий

Шведский военнослужащий погиб в ходе учений «Северный ветер» на северо-востоке Швеции. Об этом сообщает местное издание SVT Nyheter со ссылкой на пресс-секретаря Минобороны страны Филиппа Саймона.

Военнослужащий погиб в результате несчастного случая в ночь на понедельник, 25 марта, на востоке региона Норрботтен, где «произошел серьезный инцидент». Уточняется, что он связан с боевой машиной пехоты типа Strf90. Что именно произошло, в оборонном ведомстве не указали. Других пострадавших нет.

Издание Aftonbladet, в свою очередь, отмечает, что боевая машина не остановилась в нужный момент и наехала на военнослужащего, в результате чего он получил серьезные травмы, которые привели к гибели.

В учениях «Северный ветер», которые проходят с 22 по 27 марта на севере Швеции, принимают участие около 10 тыс. человек, из них 3 тыс. — шведы, остальные — военнослужащие из Норвегии, Финляндии, США и Великобритании.​