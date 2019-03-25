Банк «Открытие» предоставит УГМК кредит на 21 млрд руб.

Банк «Открытие» даст Уральской горно-металлургической компании

(холдинг УГМК) кредит на сумму 21 млрд руб. на десятилетний срок. ​Об этом сообщается в поступившем в РБК пресс-релизе банка.

Согласно сообщению, средства УГМК использует на финансирование строительства подземного рудника на месторождении «Юбилейное» в Хайбуллинском районе Башкирии.

Девять предприятий Уральской горно-металлургической компании добывают и перерабатывают медную, цинковую, а также полиметаллическую руды в пяти регионах России, включая Республику Башкортостан, Свердловскую область, Алтайский край, Оренбургскую область и Карачаево-Черкесскую Республику.

В настоящий момент в связи с завершением разработки месторождений сразу два предприятия УГМК — АО «Сафьяновская медь» (Свердловская область) и ООО «Башкирская медь» (Республика Башкортостан) — ведут строительство новых подземных рудников, чтобы вскрыть новые запасы «Сафьяновского» и «Юбилейного» месторождений.