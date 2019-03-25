Четырехлетний ребенок погиб при пожаре в Иркутской области

Четырехлетний ребенок погиб при пожаре в Иркутской области

В Иркутской области в результате пожара погиб четырехлетний ребенок. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

По данным управления, пожар произошел 24 марта в поселке Смоленщина. Горели надворные постройки, включая дощатую летнюю кухню, где произошло обрушение кровли.

На месте происшествия находилась женщина, которая сообщила прибывшим спасателям, что в летней кухне остался четырехлетний ребенок. ​

Пожарным удалось ликвидировать возгорание спустя час. В результате огонь полностью уничтожил летнюю кухню и баню. При разборе обрушившихся конструкций спасатели обнаружили тело мальчика. Его мать рассказала, что была очевидцем возгорания, однако спасти ребенка ей не удалось.

Ранее, 22 марта, в поселке Юрты Тайшетского района Иркутской области произошел пожар в жилом доме, в котором находились трое мужчин. После ликвидации возгорания спасатели обнаружили их тела. По данным регионального главка МЧС, при возникновении пожара они спали и не могли покинуть помещение. Дознаватели, работавшие на месте происшествия, установили, что возгорание произошло из-за непотушенной сигареты.