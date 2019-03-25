Президент Румынии осудил слова премьера о переносе посольства в Иерусалим

Премьер-министр Румынии Виорика Дэнчилэ своими заявлениями о переносе посольства Румынии в Иерусалим продемонстрировала «полное невежество в области внешней политики». Об этом говорится в заявлении президента страны Клауса Йоханниса, опубликованном на сайте президентской администрации.​

Отмечается, что решение о переводе посольства Румынии из Тель-Авива в Иерусалим будет принято только после анализа и только с учетом одобрения всех ведомств с прерогативами в области внешней политики и национальной безопасности.

Накануне Виорика Дэнчилэ Румынии перед членами Комитета по американо-израильским общественным отношениям сообщила о предстоящем переносе посольства страны в Иерусалим. Согласно заявлению премьер-министра, опубликованному на сайте румынского парламента, ее народ «впечатлил» шаг президента США Дональда Трампа, первым открывшего дипмиссию своей страны в древнем городе.

«Этот замечательный и смелый шаг произвел на меня впечатление, мое правительство и румынский народ», — пояснила премьер-министр страны.

Позже она пояснила свое высказывание.

«В моем выступлении я говорила о переводе посольства в Иерусалим, но сказала, что мы должны выполнить все конституционные процедуры. Если мое мнение состоит в том, что нам следует поступить так, это другое, это личное мнение, но важно соблюдать конституцию», — отметила Дэнчилэ в эфире телеканала Antena 3.

По ее словам, желание Румынии перевести посольство и быть ближе к США и Израилю не заставляет страну отдалиться от Евросоюза или от стран-участниц Евросоюза.

«То, что я могу сделать в этом смысле как премьер-министр, я сделаю. Окончательное решение, согласно конституции, принадлежит президенту», — заверила Дэнчилэ.

В декабре 2017 года президент США Дональд Трамп заявил, что пришло время признать Иерусалим столицей Израиля и отдал распоряжение начать подготовку к переносу американского посольства в этот город из Тель-Авива. В феврале Госдепартамент проинформировал, что изначально американский посол и небольшая группа его сотрудников будут работать на территории генерального консульства США в Иерусалиме, где 14 мая, прошла смена вывески с «генеральное консульство» на «посольство» США. Кроме того, для американских дипломатов в Иерусалиме был возведен отдельный корпус.

Статус Иерусалима — одна из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте. Израильтяне заняли восточную часть города в ходе войны 1967 года. Они настаивают, что Иерусалим является «единой и неделимой» столицей Израиля. Палестинцы хотят сделать восточную часть города столицей своего государства.