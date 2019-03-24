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В Сербии радикалы сожгли флаги ЕС и НАТО в годовщину ударов по Югославии

В память о бомбардировках Югославии, начавшихся 24 марта 1999 года, представители Сербской радикальной партии сожгли в центре Белграда флаги ЕС и НАТО. Видео акции они разместили в Twitter партии и опубликовали на YouTube.

Акцию возглавил лидер партии Воислав Шешель, который с 2003 по 2014 год провел 11 лет в предварительном заключении в Гааге в статусе подозреваемого в подстрекательстве к геноциду в годы гражданской войны. Шешель и по меньшей мере несколько сотен его сторонников собрались на пешеходной улице. Лидер партии заявил, что сербы никогда не простят бомбардировок страны. После этого он взял в руки флаг ЕС. После нескольких неудачных попыток с помощью легковоспламеняющейся жидкости флаг удалось поджечь. Ту же процедуру он провел и с флагом НАТО.

24 марта по всей Сербии прошли акции памяти жертв бомбардировок, проведенных НАТО. Общенациональные траурные мероприятия намечены в городе Ниш с участием президента Александра Вучича.

Альянс НАТО начал бомбардировки Сербии 24 марта, которые продолжались 78 дней. Всего было нанесено несколько тысяч ударов с применением бомбардировщиков и крылатых ракет. Поводом для бомбардировок стала активизация конфликта в Косово между сербами и албанцами. Жертвами военной операции, получившей название «Милосердный ангел», по данным, приводимым ТАСС, стали порядка 3 тыс. человек, около 5 тыс. человек получили ранения, более тысячи пропали без вести. По оценкам правозащитников Human Rights Watch, жертвами операции стали от 489 до 528 мирных жителей

Теги: Югославия
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