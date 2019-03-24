Песков раскрыл процесс подготовки Путина к публичным мероприятиям

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» рассказал о подготовке Владимира Путина к публичным мероприятиям.

«К нему приходят ближайшие помощники, он вызывает министров, руководителей ведомств, звонит, задает вопросы по ситуации», — сказал представитель Кремля (цитата по «РИА Новости»).

Он добавил, что Путин «сам получает для себя какой-то апдейт» по внутренним и международным делам. По словам Пескова, президент работает с информацией, затем идет публичная часть рабочего дня.

Рабочий день Путина часто заканчивается серией телефонных звонков или проведением совещаний, рассказал пресс-секретарь. «Иногда постановка той или иной темы влечет за собой звонки другим министрам, — заявил Песков. — Совещание селекторное, которое Путин проводит, — у него пульт на столе, и он может моментально несколько человек вывести на общую связь и провести такое сиюминутное совещание».