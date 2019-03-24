На Камчатке из грузовика на дорогу вывалились 8 т рыбных отходов

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 64,66 0,79 EUR Бирж. 73,07 0,44 Brent 66,70 -2,33% USD Нал. 65,37 64,27 EUR Нал. 73,84 72,55 USD ЦБ 63,77 0,03 EUR ЦБ 72,59 -0,20 EUR/USD 1,1296 -0,0074 BTC/USD Бирж. 4 040,60 -22,60 IMOEX 2 492,70 -0,60% RTSI 1 213,40 -1,96% DJIA 25 502,32 -1,77% Nasdaq 7 642,67 -2,50%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
МРСК Центра и Приволжья ₽0,293 (+8,56%) прогноз БКС к 20.08.20 Купить
Яндекс ₽3 177,24 (+39,72%) прогноз Sova capital к 13.03.20 Купить
Аэрофлот ₽125 (+25,68%) прогноз Атон к 11.03.20 Купить
Apple $225 (+19,75%) прогноз Argus Research к 19.03.20 Купить
Золото $1 400 (+7,3%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
МРСК Центра и Приволжья ₽0,293 (+8,56%) прогноз БКС к 20.08.20 Купить
Яндекс ₽3 177,24 (+39,72%) прогноз Sova capital к 13.03.20 Купить
Аэрофлот ₽125 (+25,68%) прогноз Атон к 11.03.20 Купить
Apple $225 (+19,75%) прогноз Argus Research к 19.03.20 Купить
Золото $1 400 (+7,3%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
Лента новостей
Курс доллара на 23 марта
USD ЦБ: 63,77 (+0,03) Quote, 22 мар, 12:19
Курс евро на 23 марта
EUR ЦБ: 72,59 (-0,2) Quote, 22 мар, 12:19
Потерявший ход из-за шторма в Норвегии лайнер запустил двигатели Общество, 10:12 В Калифорнии в результате стрельбы один человек погиб и трое пострадали Общество, 10:07 Росстат выявил самую популярную у россиян причину завести второго ребенка Общество, 10:00 На Камчатке из грузовика на дорогу вывалились 8 т рыбных отходов Общество, 09:38 С потерявшего ход около Норвегии лайнера эвакуировали более 300 человек Общество, 08:56 Мадуро заявил о разрушенном плане Гуаидо убить его Политика, 08:50 Партия Бойко посоветовала Порошенко «покаяться на коленях» перед народом Политика, 08:26 The Prodigy пригласила поклонников на похороны Кита Флинта Общество, 08:05 В Совфеде предсказали «дым и туман» в докладе Мюллера вместо конкретики Политика, 07:32 WSJ узнала об одобрении в США обновления к ПО Boeing 737 MAX после аварии Общество, 07:16 На индонезийском острове Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 5,4 Общество, 06:46 Каракас оценил сумму похищенных «по распоряжению США» средств в $30 млрд Политика, 06:12 В Испании задержали грабивших банки мужчин в возрасте 80 и 73 лет Общество, 05:57 Синоптики предупредили о «рецидиве зимы» в Москве на следующей неделе Общество, 05:06
Общество ,  
0 
На Камчатке из грузовика на дорогу вывалились 8 т рыбных отходов

В центре Петропавловска-Камчасткого около 8 т рыбных отходов вывалились на дорогу из грузовика, водителя привлекут к административной ответственности. Об этом сообщается на сайте правительства Камчатского края.

Как отметил председатель правительства региона Сергей Хабаров, инцидент произошел из-за неправильного закрепления заднего борта грузовика. Инспекторы ГИБДД установили личность водителя грузовика и задержали его. «Он будет привлечен к ответственности за загрязнение дорожного полотна, а также за эксплуатацию транспортного средства с нештатным креплением кузова», — сказал Хабаров.

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин сообщил, что поручил инспекции экологического надзора и министерству рыбного хозяйства региона разобраться, почему отходы перевозят через исторический центр города.

Запись в facebook пользователя Виталий Иваненко

По словам главы Петропавловска-Камчатского Виталия Иваненко, на предприятие составят протокол, ему грозит административный штраф до 150 тыс. руб. Отмечается, что компания организовала очистку дороги от отходов.

Издание «Кам24» со ссылкой на ГУ МВД по региону уточняет, что водитель грузовика вез отходы на утилизацию. «Он заявил полицейским, что во время движения не заметил, что у грузовика отошел борт, и отходы посыпались на дорогу», — сказали в ведомстве. 

Теги: рыба, Камчатский край, грузовик, Петропавловск-Камчатский
Материалы по теме
Около шоколадной фабрики во Франции перевернулся грузовик с сахаром
Общество
На Садовом кольце опрокинулся и загорелся грузовик
Общество
Опубликовано видео с места ДТП «КамАЗа» с «Панцирем» во Владивостоке
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter