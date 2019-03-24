На Камчатке из грузовика на дорогу вывалились 8 т рыбных отходов

На Камчатке из грузовика на дорогу вывалились 8 т рыбных отходов

В центре Петропавловска-Камчасткого около 8 т рыбных отходов вывалились на дорогу из грузовика, водителя привлекут к административной ответственности. Об этом сообщается на сайте правительства Камчатского края.

Как отметил председатель правительства региона Сергей Хабаров, инцидент произошел из-за неправильного закрепления заднего борта грузовика. Инспекторы ГИБДД установили личность водителя грузовика и задержали его. «Он будет привлечен к ответственности за загрязнение дорожного полотна, а также за эксплуатацию транспортного средства с нештатным креплением кузова», — сказал Хабаров.

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин сообщил, что поручил инспекции экологического надзора и министерству рыбного хозяйства региона разобраться, почему отходы перевозят через исторический центр города.

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По словам главы Петропавловска-Камчатского Виталия Иваненко, на предприятие составят протокол, ему грозит административный штраф до 150 тыс. руб. Отмечается, что компания организовала очистку дороги от отходов.