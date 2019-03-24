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Общество ,  
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После нападения на две деревни в Мали погибли 134 человека

Не менее 134 пастухов народа фулани погибли при вооруженном нападении на две деревни в центральном Мали. Об этом пишет Reuters со ссылкой на Мулая Гуиндо, мэра города Банкасс, расположенного по близости.

Нападение на деревни Огассагу и Велингара произошло в ночь на 23 марта. По словам Гуиндо, вооруженные люди были одеты в традиционные костюмы народа донзо. В результате Огассагу была полностью уничтожена, среди погибших — женщины, пожилые люди и дети. При этом мэр отметил, что число жертв может вырасти — 134 человека были найдены только в Огассагу, в Велингаре также есть погибшие, их точное число пока неизвестно.​​

Отмечается, что атака произошла на фоне приезда в страну делегации Совбеза ООН, которая пытается понять, чем вызваны прошлогодние вспышки насилия, которые привели к сотням жертв среди мирных жителей в сахельском регионе.

Reuters поясняет, что в Мали происходит эскалация насилия на этнической почве, и называет атаку «самой смертельной» за последнее время. По словам одного из жителей Огассагу, нападение может быть местью за смерть 23 солдат правительственной армии Мали на прошлой неделе. Военные погибли после нападения местной исламистской группировки (религия фулани — ислам).​

Теги: Мали, деревня, нападение
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