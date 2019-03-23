На кузбасском курорте Шерегеш 38 человек застряли на канатной дороге

На кузбасском курорте Шерегеш 38 человек застряли на канатной дороге

Порядка 38 человек оказались заблокированными на канатной дороге в кузбасском Шерегеше из-за поломки подъемника на трассе «Комсомолка». В результате ЧП никто не пострадал, сообщает местное издание «Сиб.фм».

По словам очевидцев, люди провели в «подвешенном состоянии» более трех часов. Застрявших на трассе туристов эвакуировали три бригады спасателей.

https://www.instagram.com/p/BvV__rqBOPI/

Отмечается, что компания намерена возместить расходы туристам, оказавшимся заблокированными. Специальная комиссия будет разбираться в причинах остановки нового подъемника, который был введен в эксплуатацию в прошлом году.