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На кузбасском курорте Шерегеш 38 человек застряли на канатной дороге

Порядка 38 человек оказались заблокированными на канатной дороге в кузбасском Шерегеше из-за поломки подъемника на трассе «Комсомолка». В результате ЧП никто не пострадал, сообщает местное издание «Сиб.фм».

По словам очевидцев, люди провели в «подвешенном состоянии» более трех часов. Застрявших на трассе туристов эвакуировали три бригады спасателей.

https://www.instagram.com/p/BvV__rqBOPI/

Отмечается, что компания намерена возместить расходы туристам, оказавшимся заблокированными. Специальная комиссия будет разбираться в причинах остановки нового подъемника, который был введен в эксплуатацию в прошлом году.

Теги: Кемеровская область, канатная дорога
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