Власти района Татарстана отменили запрет заряжать телефоны на работе

Исполком Балтасинского района Татарстана отменил запрет сотрудникам бюджетных учреждений заряжать телефоны на работе и подключать электрические чайники. Об этом сообщила пресс-служба исполкома.

«Второй абзац письменного указания руководителя исполнительного комитета <…> в части запрета на подключение зарядных устройств телефонов, смартфонов и электрических чайников отменен», — говорится в сообщении.

Ранее «Казанский репортер» со ссылкой на документ, подписанный главой районного исполкома Айдаром Хайрутдиновым, писал, что руководителей бюджетных учреждений в Балтасинском районе Татарстана попросили запретить подключать зарядные устройства для смартфонов и электрические чайники в зданиях учреждений. Согласно документу, им поручили взять на особый контроль вопрос экономии электроэнергии и завести журналы ежемесячного расхода элетроэнергии.