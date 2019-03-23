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Общество ,  
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Власти района Татарстана отменили запрет заряжать телефоны на работе

Исполком Балтасинского района Татарстана отменил запрет сотрудникам бюджетных учреждений заряжать телефоны на работе и подключать электрические чайники. Об этом сообщила пресс-служба исполкома.

«Второй абзац письменного указания руководителя исполнительного комитета <…> в части запрета на подключение зарядных устройств телефонов, смартфонов и электрических чайников отменен», — говорится в сообщении.

Ранее «Казанский репортер» со ссылкой на документ, подписанный главой районного исполкома Айдаром Хайрутдиновым, писал, что руководителей бюджетных учреждений в Балтасинском районе Татарстана попросили запретить подключать зарядные устройства для смартфонов и электрические чайники в зданиях учреждений. Согласно документу, им поручили взять на особый контроль вопрос экономии электроэнергии и завести журналы ежемесячного расхода элетроэнергии.

Теги: Татарстан, электроэнергия, экономия
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