Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении кругосветной экспедиции парусных судов в честь 200-летия открытия Антарктиды экспедицией Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«В 2019–2020 годах планируется кругосветная экспедиция учебно-парусных судов Росрыболовства «Паллада», «Седов» и «Крузенштерн», — говорится в сообщении.

Планируется, что экспедиция начнется в конце 2019 года. Парусники «Паллада» и «Седов» выйдут из портов Владивостока и Кронштадта и отправятся в кругосветное плавание, а судно «Крузенштерн» — в трансатлантическое. Три парусника встретятся в Атлантике в районе островов Южная Георгия и Южных Сандвичевых. Согласно сообщению, в этой точке маршрут кругосветного плавания «Паллады» максимально приблизится к Антарктиде.

28 января 1820 года экспедиция в составе шлюпов «Восток» и «Мирный» под руководством Беллинсгаузена и Лазарева открыла Антарктиду. Суда пробыли в плавании 751 день, проплыли более 92 тыс. км.