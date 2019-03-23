Умерла певица Валентина Дворянинова

Эстрадная певица Валентина Дворянинова умерла в возрасте 91 года, сообщает «Российская газета» со ссылкой на ее подругу Ольгу Диктович.

«Валя умерла в одном из частных подмосковных пансионатов для пожилых людей, где она жила последнее время», — сказала Диктович.

Прощание с Дворяниновой пройдет 25 марта в зале Митинского крематория. Причины смерти певицы не уточняются.

Дворянинова родилась в городе Дятьково Брянской области в 1928 году. Когда семья певицы переехала в Тбилиси, она занималась пением в детском ансамбле Тбилисского Дворца пионеров, а затем поступила в музыкальное училище в Одессе. После переезда в Москву Дворянинова поступила в музыкальное училище при консерватории. Выступала в Большом театре в составе хора, была солисткой оркестра под управлением Олега Лундстрема, а позднее — Москонцерта.

Дворянинова была первой исполнительницей колыбельной песни «Спят усталые игрушки», которая звучит в передаче «Спокойной ночи, малыши!».