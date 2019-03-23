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Технологии и медиа ,  
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Pinterest подала заявку на IPO

Социальная сеть и фотохостинг Pinterest подала заявку на публичное размещение акций (IPO), свидетельствуют данные на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Компания, которая подала заявку 22 марта, рассчитывает начать размещение «как можно скорее». Максимальная цена размещения — $100 млн, номинальная стоимость одной акции — $0,00001.

Накануне The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Pinterest намерена разместить акции на нью-йоркской бирже в середине апреля. Один из основателей сервиса Бен Зильберман в течение последних нескольких недель встречался с потенциальными инвесторами в Нью-Йорке и Лондоне.

Как ожидается, в 2019 году IPO могут провести Uber, LyftSlack и Airbnb.

Теги: Pinterest, IPO
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