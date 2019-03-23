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Новгородский Минздрав раскритиковал врача за операцию плоскогубцами

Министерство здравоохранения Нижегородской области заявило, что врач Александр Клецко, который сшил рану пострадавшей женщины подручными средствами, должен был оценить возможный риск для здоровья пациентки и вызвать скорую помощь. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу областного ведомства.

Случай, о котором идет речь, произошел в деревне Фалалеево Мошенского района летом 2018 года. По заявлению Минздрава, в это время жителей района обслуживали две бригады скорой помощи. «И, если бы на станцию поступил вызов по поводу серьезной травмы, как рассказывает о ней автор публикации, то медики были бы в деревне Фалалеево в течение 15-20 минут. От нее до села Мошенское всего 13,5 км», — отметило ведомство.

Минздрав также сообщил, что в Мошенской центральной больнице есть малая операционная, где можно провести операцию в стерильных условиях. Ведомство также сочло странным, что женщину не доставили в больницу после того, как ее прооперировал Клецко.

13 марта врач написал на своей странице «Вконтакте», что женщина упала на стекло и сильно поранила руку, частично повредив мышцы. Он предложил вызвать скорую, однако, по словам местных жителей, приезда машины пришлось бы ждать около двух часов. С согласия пациентки Клецко решил провести операцию самостоятеьно, поскольку «чтобы зажило быстро и без проблем, зашить нужно сразу».

В качестве инструментов врач использовал предварительно обработанные одеколоном ножницы для обрезания ногтей, рыбацкий нож, иглы от швейной машинки, черные нитки на катушке и ржавые плоскогубцы вместо иглодержателя. После этого женщина пять дней принимала антибиотики. Рана зажила без осложнений, подчеркнул он.

Теги: Новгородская область, Минздрав, операция
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