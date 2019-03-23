Режиссер Юрий Мамин заявил об эмиграции в США

Российский кинорежиссер Юрий Мамин заявил в интервью «Росбалту», что давно думал об отъезде из страны из-за «фактического запрета на профессию». Как пишет издание, Мамин в середине марта вместе со своей женой и актрисой Людмилой Самохваловой уехал в США.

«Я несколько лет не снимаю кино, потому что у меня просто нет такой возможности», — заявил Мамин. Режиссер сообщил, что в России его имя внесено в так называемый список «пятой колонны». Он отметил, что «на официальном уровне существование такого списка не поддерживается», однако Мамин «это явно почувствовал на себе» в свой 70-летний юбилей в 2016 году. «Тогда журналисты разных изданий брали у меня интервью, но потом практически все позвонили и, извиняясь, сказали, что про Мамина не велено ничего писать и говорить, не рекомендовано куда-либо приглашать», — рассказал он.

По словам режиссера, за последние годы в России были закрыты все его программы и кинематографические проекты. Мамин считает, что в США ему «не будут запрещать снимать то, что он хочет». Он отметил, что уже имеет «определенные планы и договоренности» и планирует начать с музыкальных клипов на песни его дочери, которая живет и работает в Штатах.

Среди самых известных работ кинорежиссера — фильмы «Праздник Нептуна», «Фонтан» и «Окно в Париж». Его последний полнометражный фильм — «Не думай про белых обезьян», снятый в 2008 году. В 1997 году Мамин получил звание заслуженного деятеля искусств Российской Федерации.