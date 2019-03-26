Шнуров назвал необходимые для главы Санкт-Петербурга качества

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в интервью телеканалу РБК рассказал, какой губернатор, по его мнению, сейчас необходим Санкт-Петербургу.

​«Петербургу на данном этапе не пойдет управленец с какими-то идеями», — сказал Шнуров.

«Наивно полагать, что фамилия или какой-то человек что-то решит. Решит, конечно, бюджет. Если будет выделен нечеловеческий бюджет, как в случае с Москвой, даже какая-нибудь столица Гватемалы засияет всеми красками. Но подход [столичного мэра Сергея] Собянина — он очень радикальный», — сказал он.

При этом Шнуров уверен, что Москве «такой подход идет», потому что столица должна меняться, а Петербург должен обновляться очень деликатно. Поэтому, добавил ​лидер «Ленинграда», его «своим бездействием» устраивал прошлый губернатор Георгий Полтавченко. «[Александр] Беглов, если его воспринимать как правопреемника Полтавченко, если он будет действовать такими же методами, то есть ничего не делать, то мне нравится такой немножко неубранный город», — сказал Шнуров.