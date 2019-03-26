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Alibaba $245 (+37,35%) прогноз BNP Paribas к 01.02.20 Купить
BlackRock $485 (+16,16%) прогноз UBS к 12.02.20 Купить
Dollar General $133 (+11,53%) прогноз BMO Capital Markets к 14.03.20 Купить
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Шнуров назвал необходимые для главы Санкт-Петербурга качества

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в интервью телеканалу РБК рассказал, какой губернатор, по его мнению, сейчас необходим Санкт-Петербургу.

​«Петербургу на данном этапе не пойдет управленец с какими-то идеями», — сказал Шнуров.

«Наивно полагать, что фамилия или какой-то человек что-то решит. Решит, конечно, бюджет. Если будет выделен нечеловеческий бюджет, как в случае с Москвой, даже какая-нибудь столица Гватемалы засияет всеми красками. Но подход [столичного мэра Сергея] Собянина — он очень радикальный», — сказал он.

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«Шнуров — наше кое-что»: главное из интервью лидера «Ленинграда» РБК

При этом Шнуров уверен, что Москве «такой подход идет», потому что столица должна меняться, а Петербург должен обновляться очень деликатно. Поэтому, добавил ​лидер «Ленинграда», его «своим бездействием» устраивал прошлый губернатор Георгий Полтавченко. «[Александр] Беглов, если его воспринимать как правопреемника Полтавченко, если он будет действовать такими же методами, то есть ничего не делать, то мне нравится такой немножко неубранный город», — сказал Шнуров.

Музыкант отметил, что сам он не ходит на выборы, потому что ему жалко времени. «Какая мне разница, как будут звать человека, которого я никогда не видел и не увижу. Которого будут декларировать в новостях, как нового губернатора. Россия удивительная страна — тут кого не выбирай, она все время складывается в какую-то удивительную конструкцию», — пояснил Шнуров.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут 8 сентября.

Теги: Сергей Шнуров, «Ленинград», Санкт-Петербург
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