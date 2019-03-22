СМИ узнали о задержании в Германии 11 подозреваемых в подготовке теракта

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
USD Бирж. 64,65 0,78 EUR Бирж. 73,03 0,41 Brent 66,68 -2,36% USD Нал. 65,49 64,11 EUR Нал. 73,94 72,44 USD ЦБ 63,77 0,03 EUR ЦБ 72,59 -0,20 EUR/USD 1,1285 -0,0085 BTC/USD Бирж. 4 047,48 2,58 IMOEX 2 491,06 -0,67% RTSI 1 211,33 -2,13% DJIA 25 585,32 -1,45% Nasdaq 7 686,27 -1,95%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
МРСК Центра и Приволжья ₽0,293 (+8,56%) прогноз БКС к 20.08.20 Купить
Яндекс ₽3 177,24 (+39,72%) прогноз Sova capital к 13.03.20 Купить
Аэрофлот ₽125 (+25,68%) прогноз Атон к 11.03.20 Купить
Apple $225 (+19,75%) прогноз Argus Research к 19.03.20 Купить
Золото $1 400 (+7,3%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
МРСК Центра и Приволжья ₽0,293 (+8,56%) прогноз БКС к 20.08.20 Купить
Яндекс ₽3 177,24 (+39,72%) прогноз Sova capital к 13.03.20 Купить
Аэрофлот ₽125 (+25,68%) прогноз Атон к 11.03.20 Купить
Apple $225 (+19,75%) прогноз Argus Research к 19.03.20 Купить
Золото $1 400 (+7,3%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
Лента новостей
Курс доллара на 23 марта
USD ЦБ: 63,77 (+0,03) Quote, 12:19
Курс евро на 23 марта
EUR ЦБ: 72,59 (-0,2) Quote, 12:19
СК предъявил обвинения по делу о незаконных полетах на бизнес-джетах Общество, 19:17 Чубайс заявил о выполненной миссии «Роснано» Бизнес, 19:14 8 причин начать свое дело: какой бизнес у людей, справившихся со страхом РБК и «Билайн» Бизнес, 19:13 СМИ узнали о задержании в Германии 11 подозреваемых в подготовке теракта Общество, 19:10 Кремль заявил об отсутствии у Путина планов встретиться с Бойко Политика, 19:04 Что изменит решение Трампа признать Голанские высоты израильскими Политика, 18:53 Прокуратура Венгрии заявила о задержании предполагаемого палача ИГ Общество, 18:33 Медведчук выступил за радикальную смену экономического курса Украины Политика, 18:27 США ввели санкции против покупавшей технологии в России иранской компании Политика, 18:22 СМИ опубликовали видео падения грузовика на такси в Москве Общество, 18:20 Позиции Bitcoin ухудшились: Китай опубликовал новый рейтинг криптовалют Крипто, 18:14 Танцовщик Полунин станет худруком балетного училища в Севастополе Общество, 18:13 ЛУКОЙЛ выразил готовность продлить соглашение о стабилизации цен Бизнес, 18:05 Миллер пообещал удешевление газа для украинцев в случае нового контракта Экономика, 18:04
Общество ,  
0 
СМИ узнали о задержании в Германии 11 подозреваемых в подготовке теракта

В федеральных землях Гессен и Рейнланд-Пфальц в ходе антитеррористической операции задержали 11 человек, сообщает Welt.

По данным прокуроров, основными подозреваемыми являются 21-летний молодой человек из Оффенбаха и двое 31-летних братьев из Висбадена. По данным издания, они договорились совершить исламистскую атаку и убить как можно больше «неверных». В рамках подготовки к нападению, они поддерживали связь с торговцами оружием, арендовали большую машину и собрали деньги для покупки оружия.

По данным следователей, в ходе обысков также были обнаружены около €20 тыс. наличными, ножи и наркотики.

Пресс-секретарь прокуратуры Франкфурта заявила Frankfurter Allgemeine Zeitung, что аресты проведены в связи с подозрениями в подготовке серьезной атаки, опасной для государства.

В конце января в Германии задержали троих иракских беженцев по подозрению в подготовке теракта. Они планировали применить для нападения огнестрельное оружие, а также рассматривали вариант использования автомобиля. При этом конкретную цель для нападения они к тому моменту не выбрали.

Теги: Германия, Терроризм
Материалы по теме
В Германии задержали троих иракцев по подозрению в подготовке теракта
Общество
Подозреваемого в подготовке теракта россиянина арестовали в Германии
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter