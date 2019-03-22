СМИ узнали о задержании в Германии 11 подозреваемых в подготовке теракта

СМИ узнали о задержании в Германии 11 подозреваемых в подготовке теракта

В федеральных землях Гессен и Рейнланд-Пфальц в ходе антитеррористической операции задержали 11 человек, сообщает Welt.

По данным прокуроров, основными подозреваемыми являются 21-летний молодой человек из Оффенбаха и двое 31-летних братьев из Висбадена. По данным издания, они договорились совершить исламистскую атаку и убить как можно больше «неверных». В рамках подготовки к нападению, они поддерживали связь с торговцами оружием, арендовали большую машину и собрали деньги для покупки оружия.

По данным следователей, в ходе обысков также были обнаружены около €20 тыс. наличными, ножи и наркотики.

Пресс-секретарь прокуратуры Франкфурта заявила Frankfurter Allgemeine Zeitung, что аресты проведены в связи с подозрениями в подготовке серьезной атаки, опасной для государства.

В конце января в Германии задержали троих иракских беженцев по подозрению в подготовке теракта. Они планировали применить для нападения огнестрельное оружие, а также рассматривали вариант использования автомобиля. При этом конкретную цель для нападения они к тому моменту не выбрали.