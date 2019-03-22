Минсельхоз США сообщил об отзыве более 30 т куриных палочек с металлом

Минсельхоз США сообщил об отзыве более 30 т куриных палочек с металлом

Компания Tyson Foods отзывает более 69 тыс. фунтов (около 31 т) замороженных куриных палочек, в которых могут содержаться фрагменты металла. Об этом сообщается на сайте службы безопасности и инспекции пищевых продуктов Министерства сельского хозяйство США.

«Tyson Foods отзывает приблизительно 69 093 фунта замороженных, готовых к употреблению куриных палочек, которые могут быть загрязнены посторонними материалами, в частности, кусочками металла», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, продукцию изготовили 30 ноября 2018 года. Отмечается, что Минсельхоз получил жалобы от потребителей.

Власти рекомендовали американцам выбросить пакеты с некачественной продукцией или вернуть их в место покупки. При этом никто не сообщал о побочных эффектах от употребления этих куриных палочек.