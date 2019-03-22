На главного пристава Томской области завели дело за присвоение зарплат

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против руководителя управления Федеральной службы судебных приставов по Томской области Ивана Конгарова. Об этом говорится в сообщении ведомства в WhatsApp.

Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере).

Обвинение было предъявлено на основании материалов, предоставленных томским УФСБ. По предварительным данным, главный пристав Томской области присвоил себе около 700 тыс. руб., которые были выделены из зарплатного фонда на премирование сотрудников.