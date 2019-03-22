При столкновении двух автобусов в Гане погибли десятки человек

При столкновении двух автобусов в Гане погибли десятки человек

Два пассажирских автобуса столкнулись на западе Ганы. Об этом сообщило местное издание Mynewsgh. По информации портала, в катастрофе погибли более 70 человек.

Портал Aricanews сообщает о 50 жертвах. Власти пока не закончили подсчет погибших.

Автобусы столкнулись лоб в лоб. Один из них загорелся, и все пассажиры погибли на месте. Другой автобус перевернулся и въехал в кювет, часть пассажиров выжила. Раненые были доставлены в местные госпитали.

Авария произошла в деревне Амома, на шоссе между столицей страны Тамале и городом Кинтампо. Точная причина происшествия пока не установлена. Причиной аварии могло стать то, что водитель одного из автобусов заснул за рулем и выехал на встречную полосу.