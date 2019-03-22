В ВОЗ опровергли существование нормы употребления воды

​В мире не существует нормы ежедневного употребления воды человеком. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил координатор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по воде, гигиене и здоровью Брюс Гордон.

По его словам, основной причиной отсутствия стандарта является то, что существует очень много факторов, влияющих на потребление воды. Так, при активной деятельности человеку необходимо пить большее количество жидкости, чем при пассивной. Также это зависит от метаболизма, возраста, веса и культуры питания.

Гордон отметил, что некоторые организации заявляют о рекомендуемом количестве потребляемой жидкости. При этом под жидкостью понимается не только чистая вода, но и вода, содержащаяся, к примеру, во фруктах.

Недостаточное потребление жидкости может негативно сказаться на здоровье человека, особенно при обезвоживании, однако организацию больше волнуют другие проблемы, связанные с водой, подчеркнул координатор ВОЗ.

Так, в настоящий момент во многих регионах мира при потреблении воды люди могут заразиться смертельно опасными инфекциями. ВОЗ по случаю Всемирного дня воды выпустила проспект с перечислением основных болезней, связанных с водой, — холера, диарея, гепатит А.​