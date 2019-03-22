В Санкт-Петербурге на мосту столкнулись более 20 автомобилей

В Санкт-Петербурге на мосту столкнулись более 20 автомобилей

В Санкт-Петербурге на Ушаковской развязке произошло шесть ДТП с участием 21 машины. Об этом РБК сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по городу.

По данным управления, инцидент произошел в 06:25. В результате аварий никто не пострадал.

«В 09:30 [совпадает с московским] движение [по мосту] было полностью восстановлено», — подчеркнули РБК в УГИБДД.

В оформлении ДТП и ликвидации его последствий участвовало семь экипажей ДПС.