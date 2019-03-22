Роскачество рассказало о правилах хранения зимней одежды

Эксперты Роскачества поделились рекомендациями о том, как хранить теплые вещи в весенне-летний период. Любую одежду сперва нужно постирать. Свитера, шарфы и вязаные шапки стоит стирать в прохладной воде в деликатном режиме, а пуховые куртки — со специальными мячиками, предотвращающими деформацию наполнителя. После стирки вязаные вещи нужно просушить на горизонтальной поверхности, а утепленные куртки при сушке нужно периодически встряхивать.

Меховые и шерстяные вещи следует просушить на солнце, чтобы уничтожить яйца моли. Если на шубе или дубленке нет больших загрязнений, их можно пропылесосить. Если на дубленке есть заметные пятна, их надо удалить мыльным раствором или ластиком. Обувь также необходимо почистить, кожаные изделия обработать кремом, а замшевые — водостойкой пропиткой.

Пальто, дубленки, плащи и платья лучше повесить на плечики, защитив от пыли мешками для хранения одежды. Шубу из натурального меха лучше всего отдать в специальное хранилище. В крайнем случае шубу можно повесить в шкаф в тканевом мешке, но иногда проветривать на балконе в тени, рекомендуют эксперты Роскачества.



