Российские ученые зафиксировали резкий рост активности Солнца

Ученые зафиксировали резкий рост активности Солнца в связи со сгоранием «топлива» предыдущего цикла. Об этом сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.

Согласно сообщению, данное явление было обнаружено с помощью космических мониторов, которые предоставляют сведения о потоке рентгеновского излучения звезды.

Происходящие процессы на Солнце ученые связывают со сгоранием «топлива» старого, 24-го цикла. «Топливом» являются магнитные поля, формирующиеся под поверхностью Солнца и выносятся наружу с избыточной энергией потоками плазмы, пояснили в Лаборатории.

Так, 21 марта и 22 марта были зарегистрированы семь вспышек класса С, а индекс вспышечной активности достиг желтого уровня — максимальное значение достигло 3,6 по 10-балльной шкале.

Для ученых остается загадкой, почему на звезде присутствуют данные магнитные поля, когда максимум 24 цикла пришелся на 2012 год.